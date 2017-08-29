В «Барселоне» сообщили, что пригласят этим летом еще двух игроков

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес рассказал о планах каталонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы ведем переговоры с игроком, и постараемся достичь соглашения с его клубом. «Барселона» знает, чего хочет. Будем ждать до последнего дня. Моя цель – пригласить еще двух футболистов в команду», – приводит слова Фернандеса Transfermarkt.de.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предпримут четвертую попытку заполучить хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутинью. Англичане отказались продавать бразильца за 140 млн евро, отметив, что клуб не отпустит своего лидера.

Согласно СМИ, каталонцы также претендуют на игрока «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, который ранее выступал в составе мадридского «Реала».