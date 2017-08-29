Шамиль Тарпищев: Победа над Халеп станет для Шараповой «психологическим допингом»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Марии Шараповой в 1-м круге US Open.

«После победы над Халеп Шарапова внутренне должна быть уверена, что она может. Это в хорошем понимании слова «психологически нормальный допинг». С этой позиции уверенности эта победа добавила.

Я еще до матча предполагал, что шансов у Шараповой больше. Психологически у Шараповой в первом матче были лучше шансы выиграть, чем проиграть. Халеп чувствовала обязаловку, что должна выигрывать, это был пресс для нее. У Шараповой этого не было», – цитирует Тарпищева агентство «Р-Спорт».

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.