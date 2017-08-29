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Сауль Альварес: Бой с Головкиным? Мы подарим фанатам настоящий боксерский поединок

Источник:  FightnewsКомментарии

Мексиканский боксер Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Геннадием Головкиным из Казахстана.

«Знаю, что мне предстоит встретиться с сильным бойцом. Геннадий – очень опасен, но я готов. Уверен, мы подарим фанатам прекрасный бой. Эта встреча станет подарком для всех любителей бокса. Вы знаете, чего ждать от меня. Будем надеяться, что Головкин покажет то же самое», – цитирует Альвареса Fightnews.

Отметим, что Геннадий владеет поясами IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе.

Встреча между спортсменами состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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