Врач сборной Бразилии: У Коутиньо не травма, а стресс. Он очень хочет в «Барселону»
Источник: ASКомментарии
Врач сборной Бразилии Микаэл Симони рассказал о состоянии полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
- Коутиньо сейчас сильно встревожен. Он очень напряжен, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс.
У игрока- неопределенное будущее. Он не знает, где будет играть, и чувствует себя неуверенно. Коутиньо очень хочет в «Барселону, – сказал Симони.
Сборная Бразилии дома сыграет со сборной Эквадора 1 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении Коутиньо, но «Ливерпуль» отказывается продавать ведущего игрока.
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