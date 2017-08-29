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Врач сборной Бразилии: У Коутиньо не травма, а стресс. Он очень хочет в «Барселону»

Источник:  ASКомментарии

Врач сборной Бразилии Микаэл Симони рассказал о состоянии полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

- Коутиньо сейчас сильно встревожен. Он очень напряжен, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс.

У игрока-  неопределенное будущее. Он не знает, где будет играть, и чувствует себя неуверенно. Коутиньо очень хочет в «Барселону, – сказал Симони.

Сборная Бразилии дома сыграет со сборной Эквадора 1 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении Коутиньо, но «Ливерпуль» отказывается продавать ведущего игрока.

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