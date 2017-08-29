Симона Халеп: Шарапова была лучше меня и заслуженно победила
Источник: Официальный сайт US OpenКомментарии
Вторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое поражение от Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США.
- Я сделала все, что могла, но моя игра была далека от идеала, особенно подача. Не знаю, почему, но я так плохо чувствовала мяч...
А Мария действительно была лучше и заслуженно победила. Она все мячи посылала в корт. Я была к этому готова, но некоторые удары были так хороши, что я просто к ним не успевала, - рассказала Халеп.
Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.
Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.
Матч
Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3
Место и дата
29 августа 03:00, , Текстовая трансляция
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