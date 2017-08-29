Симона Халеп: Шарапова была лучше меня и заслуженно победила

Вторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое поражение от Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США.

- Я сделала все, что могла, но моя игра была далека от идеала, особенно подача. Не знаю, почему, но я так плохо чувствовала мяч...

А Мария действительно была лучше и заслуженно победила. Она все мячи посылала в корт. Я была к этому готова, но некоторые удары были так хороши, что я просто к ним не успевала, - рассказала Халеп.

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.