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Симона Халеп: Шарапова была лучше меня и заслуженно победила

Источник:  Официальный сайт US OpenКомментарии

Вторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое поражение от Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США. 

- Я сделала все, что могла, но моя игра была далека от идеала, особенно подача. Не знаю, почему, но я так плохо чувствовала мяч...

А Мария действительно была лучше и заслуженно победила. Она все мячи посылала в корт. Я была к этому готова, но некоторые удары были так хороши, что я просто к ним не успевала, - рассказала Халеп.

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей Шараповой станет Тимеа Бабош из Венгрии.

Матч

Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

29 августа 03:00, , Текстовая трансляция

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