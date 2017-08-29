Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли продолжит работу со сборной Латвии

Источник:  Федерация хоккея ЛатвииКомментарии

Известный канадский специалист Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии по хоккею.

Новое соглашение, подписанное тренеров, рассчитано на пять лет.

Под руководством Хартли сборная Латвии на чемпионате мира-2017 заняла пятое место в группе, одержав три победы в семи матчах.

В 2001 году Боб привел «Колорадо» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а в 2015 г., возглавляя «Калгари», был признан лучшим тренером НХЛ (получив приз «Джек Адамс Трофи»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Элвис Мерзликинс: Меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Приношу свои извиненияВратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликинс извинился за свои резкие высказывания о России.Кристиан Эрхофф: Мы можем обыграть Канаду в четвертьфиналеКапитан сборной Германии Кристиан Эрхофф поделился впечатлениями от победы над командой Латвии (4:3Б) на чемпионате мира по хоккею.Марко Штурм: Мы рады быть в следующем раунде и играть против команды КанадыГлавный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился впечатлениями от победы над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею.Каспарс Даугавиньш: Трудно играть, когда 18 тысяч болельщиков гонят противника впередНападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.Элвис Мерзликинс: Сборная Латвии отлично сыграла, и я горжусь этимГолкипер сборной Латвии прокомментировал поражение от команды Германии (3:4Б) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Теннис
Шамиль Тарпищев: Победа над Халеп станет для Шараповой «психологическим допингом»
Футбол
В «Барселоне» сообщили, что пригласят этим летом еще двух игроков
Фигурное катание
Евгений Плющенко – о Липницкой: Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России
все новости
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Боб Хартли
Боб Хартливсе новости