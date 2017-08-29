Обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли продолжит работу со сборной Латвии
Источник: Федерация хоккея ЛатвииКомментарии
Известный канадский специалист Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии по хоккею.
Новое соглашение, подписанное тренеров, рассчитано на пять лет.
Под руководством Хартли сборная Латвии на чемпионате мира-2017 заняла пятое место в группе, одержав три победы в семи матчах.
В 2001 году Боб привел «Колорадо» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а в 2015 г., возглавляя «Калгари», был признан лучшим тренером НХЛ (получив приз «Джек Адамс Трофи»).
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