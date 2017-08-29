Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лишний вес от кофе?!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лишний вес от кофе?!

Ученые, наконец, дали точный ответ.

Любители бодрящего напитки много лет ломают голову: полезен он или вреден для организма. А также стоит ли исключать его из числа своих союзников тем, кто пытается похудеть. Многие спокойно допускают его в свой рацион, ссылаясь на низкую калорийность продукта. Действительно, если выпить несколько чашек в день без сахара, в смысле калорий удар не очень серьезный. На 100 мл около 2 ккал. Но коварный кофе – стратег, действует не напрямую. Ученые из Корнеллского университета доказали, что он лишь подталкивает к употреблению сладостей. Еда, которая попадает в организм после кофе, кажется менее сладкой.

Специалисты провели исследование, в котором кофе с сахаром распивали две группы добровольцев. Одним подавали напиток без кофеина, в чашках других содержалось 200 мг вещества. И вторые засвидетельствовали, что их напиток менее сладкий. Затем участники поменялись напитками и попробовали несколько блюд. И опять же, те, в чьих чашках был кофеин, заявили, что предлагаемые продукты не достаточно сладкие.

Нас в редакции Life&Style такие выводы немного насторожили. Это что же теперь, кофе по утрам не пить? Мы решили провести собственное небольшое расследование. Большинство опрошенных подтвердило: кофе снижает аппетит. И еще: если решил не поправляться, то, ни о каких сладостях и речи быть не может. А если уж взялся сласти дегустировать и неожиданно набрал несколько кг, то может дело и не в кофе.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Теннис
Шамиль Тарпищев: Победа над Халеп станет для Шараповой «психологическим допингом»
Футбол
В «Барселоне» сообщили, что пригласят этим летом еще двух игроков
Фигурное катание
Евгений Плющенко – о Липницкой: Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России
все новости