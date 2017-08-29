Лишний вес от кофе?!

Ученые, наконец, дали точный ответ.

Любители бодрящего напитки много лет ломают голову: полезен он или вреден для организма. А также стоит ли исключать его из числа своих союзников тем, кто пытается похудеть. Многие спокойно допускают его в свой рацион, ссылаясь на низкую калорийность продукта. Действительно, если выпить несколько чашек в день без сахара, в смысле калорий удар не очень серьезный. На 100 мл около 2 ккал. Но коварный кофе – стратег, действует не напрямую. Ученые из Корнеллского университета доказали, что он лишь подталкивает к употреблению сладостей. Еда, которая попадает в организм после кофе, кажется менее сладкой.

Специалисты провели исследование, в котором кофе с сахаром распивали две группы добровольцев. Одним подавали напиток без кофеина, в чашках других содержалось 200 мг вещества. И вторые засвидетельствовали, что их напиток менее сладкий. Затем участники поменялись напитками и попробовали несколько блюд. И опять же, те, в чьих чашках был кофеин, заявили, что предлагаемые продукты не достаточно сладкие.

Нас в редакции Life&Style такие выводы немного насторожили. Это что же теперь, кофе по утрам не пить? Мы решили провести собственное небольшое расследование. Большинство опрошенных подтвердило: кофе снижает аппетит. И еще: если решил не поправляться, то, ни о каких сладостях и речи быть не может. А если уж взялся сласти дегустировать и неожиданно набрал несколько кг, то может дело и не в кофе.



