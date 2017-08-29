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Мария Шарапова: Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спиной

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы над Симоной Халеп в 1-м круге US Open.

«Когда стала известна турнирная сетка, я знала, каким сложным будет этот матч, сколько хайпа он вызовет. Учитывая, что я много пропустила, казалось, что я не имею права выиграть. Но я как-то сделала это. И больше всего горжусь этим. 

С нетерпением ждала этой встречи, после того как узнала, что буду играть с Симоной, взяла телефон и стала смотреть разные ролики, изучать прошлые матчи. Знала свой план на игру. Но осознавать – это одно, а воплотить в жизнь – совсем другое. 

Я прошла многое с моей командой. Теннис – очень индивидуальный вид спорта, но поскольку я вернулась, то чувствую себя в команде. Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спиной. Это особенное чувство. Какое-то время я понаслаждаюсь победой, но нужно двигаться дальше. Важно ценить то, что я сейчас чувствую. Но не могу воспринимать его как данность, как и свои эмоции», – приводит слова Шараповой официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой на турнирах «Большого шлема» с Australian Open 2016 года.

Во втором круге соперницей россиянки станет Тимеа Бабош из Венгрии.

Матч

Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

29 августа 03:00, , Текстовая трансляция

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