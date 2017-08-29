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Александр Самедов: Не буду скрывать, что матч с «Локомотивом» был для меня особенным

Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал неудачный старт красно-белых в чемпионате России.

- Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с «Локомотивом» был особенным, - заявил Самедов.

Напомним, в 7-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 3:4, а Александр Самедов был удален с поля, получив две желтые карточки.

В данный момент действующие чемпионы России занимают лишь 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.

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