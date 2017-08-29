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Официально: Наби Кейта перейдет в «Ливерпуль» по окончании сезона

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта станет игроком мерсисайдского клуба.

Отмечается, что хавбек пополнит ряды «красных» 1 июля 2018 года. О сумме трансфера, а также сроках соглашения не уточняется.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел во всех турнирах 3 матча и забил один гол. 

Добавим, что Transfermarkt оценивает сделку в 70 млн евро.

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