Официально: Наби Кейта перейдет в «Ливерпуль» по окончании сезона

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта станет игроком мерсисайдского клуба.

Отмечается, что хавбек пополнит ряды «красных» 1 июля 2018 года. О сумме трансфера, а также сроках соглашения не уточняется.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел во всех турнирах 3 матча и забил один гол.

Добавим, что Transfermarkt оценивает сделку в 70 млн евро.