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Александр Самедов: На фоне моего удаления «Спартак» проиграл «Локомотиву». Было безумно обидно

Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Александр Самедов прокомментировал свое удаление в матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

- Я принес извинения ребятам, тренерскому штабу и болельщикам за сам факт красной карточки. Прекрасно понимаю, что подвел команду в матче, который складывался для нас удачно.

Честно говоря, думал, что мы выиграем, даже оставшись вдесятером. Однако на фоне моего удаления «Спартак» проиграл. Конечно, мне было безумно обидно, поскольку если бы мы остались в полном составе, то победили бы, причем очень крупно. Ведь в первом тайме на поле была одна команда, - заявил Самедов.

Напомним, в 7-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 3:4, а Александр Самедов был удален с поля, получив две желтые карточки.

В данный момент действующие чемпионы России занимают лишь 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.

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