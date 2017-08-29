Дмитрий Конышев: В свое время я разгонялся до 125 км/ч на австрийском этапе «Джиро д'Италия»

Бывший главный тренер мужской сборной России по велоспорту на шоссе, спортивный директор команды «Катюша-Альпецин» Дмитрий Конышев поделился своим опытом выступления на «гранд-турах».

- Ну, пока испанцы заезжают в соседнюю Францию, а итальянцы - в Испанию, это нормально. Но когда в следующем году «Джиро д'Италия» начнется в Иерусалиме… это немного перебор. Классическая погоня за деньгами.

В свое время я разгонялся до 125 км/ч на австрийском этапе «Джиро д'Италия».

И если машина вдруг выедет навстречу, остановить караван велосипедистов будет уже невозможно. Так что при такой ситуации с дорогами в России пока не идет речи об огромной популярности велоспорта. Однако в Европе, Америке и Австралии, где люди активно пользуются велосипедом, он невероятно популярен. В пятерку самых любимых видов он точно уже давно входит, - рассказал Конышев в интервью «Газете.ру».

Напомним, в 2000 году Дмитрий Конышев выиграл спринтерскую классификацию на «Джиро».

Всего в его активе - 9 этапных побед на «гранд-турах» («Вуэльте», «Джиро» и «Тур де Франс»).

