Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open

Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы, - сказал Янчук. - Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное



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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на Открытом чемпионате США-2017.



- Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы.

Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное, - рассказал Янчук.

Напомним, в первом круге US Open Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в трех партиях.

Следующей соперницей россиянки на турнире станет представительница Венгрии Тимеа Бабош.