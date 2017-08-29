Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open

Источник:  ТАССКомментарии
Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы, - сказал Янчук. - Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4514486

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на Открытом чемпионате США-2017.

- Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы.

Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное, - рассказал Янчук.

Напомним, в первом круге US Open Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в трех партиях.

Следующей соперницей россиянки на турнире станет представительница Венгрии Тимеа Бабош.

Матч

Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

29 августа 03:00, , Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Шарапова: Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спинойРоссийская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы над Симоной Халеп в 1-м круге US Open.Симона Халеп: Шарапова была лучше меня и заслуженно победилаВторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свое поражение от Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США.Шамиль Тарпищев: Победа над Халеп станет для Шараповой «психологическим допингом»Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Марии Шараповой в 1-м круге US Open.Шарапова победила Халеп, НХЛ разрешила играть Зарипову. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать дней с главных новостей утра вторника.«Королева вернулась!» Мария Шарапова разрыдалась после победы в Америке (видео)«Королева вернулась!» Мария Шарапова разрыдалась после победы в Америке (видео)Многие болельщики на седьмом небе от счастья. Так и пишут в соцсетях: «Королева вернулась!» Да, Мария Шарапова снова с нами.
Футбол
Алексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛ
Теннис
Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open
Футбол
Александр Самедов: Не буду скрывать, что матч с «Локомотивом» был для меня особенным
Теннис
Мария Шарапова: Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спиной
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
US Open
US Open