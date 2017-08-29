Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на Открытом чемпионате США-2017.
- Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы.
Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное, - рассказал Янчук.
Напомним, в первом круге US Open Мария Шарапова обыграла вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в трех партиях.
Следующей соперницей россиянки на турнире станет представительница Венгрии Тимеа Бабош.
Матч
Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3
Место и дата
29 августа 03:00, , Текстовая трансляция