Лунев присоединился к сборной России (фото)
Источник: РФСКомментарии
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России и будет готовиться к матчу с московским «Динамо».
Голкипер Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/EUPtzIw822— Сборная России (@TeamRussia) 29 августа 2017 г.
Ранее вратарь питерского клуба, получивший травму колена, выразил надежду, что после обследования в Риме присоединится к национальной команде в Новогорске.
Напомним, тренировочный сбор команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем против столичного клуба.
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