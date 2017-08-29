Александр Самедов: Каррера – открытый человек и очень сильный мотиватор

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов верит в то, что команде по силам преодолеть полосу неудач на старте чемпионата России.

- Переживают все — и тренеры, и футболисты. Но это абсолютно нормально, мы же живые люди! На нашем месте точно так же переживал бы кто угодно. Другое дело, что на рабочем процессе это никак не сказывается. К тому же Каррера — открытый человек и очень сильный мотиватор.

Надо думать о том, как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, все снова будет хорошо, - рассказал Самедов.

Напомним, в 7-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 3:4, а Александр Самедов был удален с поля, получив две желтые карточки.

В данный момент действующие чемпионы России занимают лишь 9-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.