Геннадий Головкин: «Раскрутка» боя с Альваресом меня уже утомила, слишком много болтовни

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом.

- Меня уже утомила «раскрутка» нашего боя. Я люблю спорт, люблю бой, но пришлось уже несколько раз принять участие в совместных мероприятиях с Альваресом и представителями Golden Boy. Слишком много болтовни... Я теряю ко всему этому интерес, - заявил Головкин.

Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF в среднем весе.

Его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

