Геннадий Головкин: «Раскрутка» боя с Альваресом меня уже утомила, слишком много болтовни
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом.
- Меня уже утомила «раскрутка» нашего боя. Я люблю спорт, люблю бой, но пришлось уже несколько раз принять участие в совместных мероприятиях с Альваресом и представителями Golden Boy. Слишком много болтовни... Я теряю ко всему этому интерес, - заявил Головкин.
Golovkin is Highly Motivated, Regains Interest in Boxing https://t.co/ho9UJg07GL #boxing pic.twitter.com/pwkE2zdwMO— BoxingScene.com (@boxingscene) 29 августа 2017 г.
Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF в среднем весе.
Его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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