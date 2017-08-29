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Геннадий Головкин: «Раскрутка» боя с Альваресом меня уже утомила, слишком много болтовни

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом.

- Меня уже утомила «раскрутка» нашего боя. Я люблю спорт, люблю бой, но пришлось уже несколько раз принять участие в совместных мероприятиях с Альваресом и представителями Golden Boy. Слишком много болтовни... Я теряю ко всему этому интерес, - заявил Головкин. 

Напомним, боец из Казахстана Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF в среднем весе.

Его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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