«МЮ» хочет продлить контракт с Шоу, несмотря на позицию Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать защитника сборной Англии Люка Шоу.

Как сообщает The Sun, боссы «красных дьяволов» готовы предложить футболисту новый контракт, несмотря на позицию Жозе Моуринью.

Последний не доверяет 22-летнему игроку место в основе, что не мешает клубу начать переговоры с его агентом.

Ранее сообщалось, что Шоу хочет покинуть команду этим летом. Одним из претендентов на защитника является «Тоттенхэм».

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