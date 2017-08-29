Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» хочет продлить контракт с Шоу, несмотря на позицию Моуринью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать защитника сборной Англии Люка Шоу.

Как сообщает The Sun, боссы «красных дьяволов» готовы предложить футболисту новый контракт, несмотря на позицию Жозе Моуринью.

Последний не доверяет 22-летнему игроку место в основе, что не мешает клубу начать переговоры с его агентом.

Ранее сообщалось, что Шоу хочет покинуть команду этим летом. Одним из претендентов на защитника является «Тоттенхэм».

Читайте также:

«Мы оказались в хорошей группе». Матич о жеребьевке Лиги чемпионов и шансах «МЮ»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тибо Куртуа: «МЮ» отлично начал сезон, команда в прекрасном состоянииТибо Куртуа: «МЮ» отлично начал сезон, команда в прекрасном состоянииГолкипер «Челси» Тибо Куртуа в преддверии матча за сборную Бельгии ответил на вопросы журналистов.«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Зениту» для полного комплекта осталось купить только еще одного центрального защитника. Похоже, выбрали Аймена Абденнура.«Мы оказались в хорошей группе». Матич о жеребьевке Лиги чемпионов и шансах «МЮ»«Мы оказались в хорошей группе». Матич о жеребьевке Лиги чемпионов и шансах «МЮ»Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич в преддверии матча за национальную команду ответил на вопросы журналистов.Врач сборной Бразилии: У Коутиньо не травма, а стресс. Он очень хочет в «Барселону»Врач сборной Бразилии Микаэл Симони рассказал о состоянии полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.В «Барселоне» сообщили, что пригласят этим летом еще двух игроковСпортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о планах каталонского клуба на летнее трансферное окно.
Футбол
Алексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛ
Теннис
Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open
Футбол
Александр Самедов: Не буду скрывать, что матч с «Локомотивом» был для меня особенным
Теннис
Мария Шарапова: Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спиной
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Люк Шоу
Люк Шоувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы