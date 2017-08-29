Алексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 8-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

За его гол в ворота «Урала» проголосовали 19,7% читателей. Второе место занял нападающий «Краснодара» Федор Смолов, за его первый гол в ворота «Динамо» отдали свои голоса 14,1% читателей. Третье место с отставанием всего в 7 голосов занял хавбек «Локомотива» Джефферсон Фарфан, забивший гол в ворота «Урала», – 13,0%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.