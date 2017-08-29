Лунев, несмотря на травму, приступил к тренировкам в сборной России

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принял участие в сегодняшней тренировке национальной команды.

Напомним, после матча 8-го тура РФПЛ против «Ростова» игрок сообщал, что поедет на медицинский осмотр в Италии из-за болей в колене.

Во ночь с понедельника на вторник вратарь приехал в расположение сборной. И приступил к тренировкам. Таким образом, на сборе занимаются три вратаря. Помимо Лунева это еще Селихов и Синицын.



3 сентября сборная России проведет товарищеский матч против «Динамо».