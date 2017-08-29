Оттмар Хитцфельд: Анчелотти делает ставку на ротацию, поэтому он может быть доволен составом «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд полагает, что у Карло Анчелотти нет проблем с нынешним составом команды.

- Анчелотти может быть вполне доволен нынешним составом «Баварии». Все новички команды, пришедшие летом, могут быть ей полезны.

Кроме того, они помогут Анчелотти осуществлять ротацию, на которую он делает ставку. Благодаря этому у него будет конкуренция в команде. Это его философия, которую он применял и в предыдущем сезоне. Нужно еще обратить внимание и на то, что в распоряжении Анчелотти отличный выбор запасных, - рассказал Хитцфельд.

Напомним, Оттмар Хитцфельд привел «Баварию» к победе в Лиге чемпионов-2000/01.

Текущий сезон мюнхенцы начали с двух побед в бундеслиге: над леверкузенским «Байером» (3:1) и бременским «Вердером» (2:0).

