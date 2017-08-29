Блез Матюиди: Мне пообещали, что в «Ювентусе» у меня будет вторая молодость

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди считает, что в «Ювентусе» он прибавит как игрок.

«Я перешел в «Ювентус» (из «ПСЖ» этим летом, контракт заключил на три года – прим. ред.), потому что это великий клуб, и они очень хотел меня заполучить, – сказал в интервью газете L’Equipe полузащитник. – «Ювентус» – это возможность повысить свой уровень, хотя мне уже 30 лет. Мне пообещали, что там у меня будет вторая молодость. Думаю, так и случится. Так что это новая ступень в карьере. Мне обещали, что рассчитывают на меня как на игрока основы не на один год. Этот переход не был импульсивным решением. Еще в прошлый год я рассматривал этот вариант. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Это судьба. Теперь мне надо доказать на поле, что клуб не ошибся в выборе. Конечно, было бы здорово поиграть в «ПСЖ» с такими классными игроками (как Неймар, Мбаппе, Дани Алвес – прим. ред.), но ведь и в «Юве» есть не менее классные, не так ли? Буффон, Игуаин, Дибала, Кьеллини… А Буффон не только великий футболист, но и Человек. Открытый, доброжелательный. Говорит так просто: давай немедленно в душ! Да они все меня очень хорошо приняли. Там есть еще и Мира (Пьянич – прим. ред.) и Мехди Бенатия, с которыми я играл еще в «молодежке» «Клерфонтена».