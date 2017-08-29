Уайлдер будет защищать пояс WBC в тяжелом весе в поединке с Луисом Ортисом

Поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом состоится в ноябре текущего года.

Об этом сообщает твиттер кубинского профессионального бокса. По данным источника - стороны достигли договоренности, и вскоре о проведении поединка будет объявлено официально.

#UltimaNoticia. Luis Ortiz vs DENTOY Wilder C O N F I R M A D A para Noviembre de este año!! 🇨🇺🥊🇺🇸 @kingkongboxing — BoxeoCubano.com (@boxeocubanocom) 28 августа 2017 г.

38-летний Луис Ортис в данный момент занимает вторую строчку в рейтинге WBC. А 31-летний Уайлдер с 2015 года владеет чемпионским поясом по данной версии.

Отметим, что оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. В послужном списке «Кинг Конга» Ортиса - 27 побед (23 - досрочно). В «рекорде» Уайлдера - 38 побед (37 - досрочно).

