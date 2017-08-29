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Виктор Земченков: «Арарат» может играть на равных с кем угодно

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Полузащитник московского «Арарата» Виктор Земченков заявил, что его команда в состоянии играть на равных с любым соперником.

«Очень хочу в составе «Арарата» пробиться в Премьер-Лигу, вновь вернуться в элитный дивизион и поиграть там хотя бы пару лет. В текущем сезоне нужно победить в ПФЛ и продолжить удачные выступления в Кубке России.

Уверен, что мы способны пройти еще дальше. У нас отличная и укомплектованная команда, и если не брать в расчет «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и ещё пару клубов РФПЛ, то мы способны на равных играть с любым соперником», — цитирует Земченкова официальный сайт «Арарата».

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