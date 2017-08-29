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Юлия Липницкая может стать спортивным журналистом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин предложил российской фигуристке Юлии Липницкой работу в сфере спортивной журналистики.

- Я верю в Юлин талант и многогранность. Мне некогда заниматься факт-чекингом и перепроверять: живет сейчас она только на олимпийскую пенсию или это — некорректные выдумки некорректных людей. Но я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области, - цитирует Федечкина «Газета.ру» со ссылкой на страницу чиновника в сети Facebook. 

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире недавно объявила о завершении спортивной карьеры. 

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