Юлия Липницкая может стать спортивным журналистом

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин предложил российской фигуристке Юлии Липницкой работу в сфере спортивной журналистики.

- Я верю в Юлин талант и многогранность. Мне некогда заниматься факт-чекингом и перепроверять: живет сейчас она только на олимпийскую пенсию или это — некорректные выдумки некорректных людей. Но я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области, - цитирует Федечкина «Газета.ру» со ссылкой на страницу чиновника в сети Facebook.

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире недавно объявила о завершении спортивной карьеры.

