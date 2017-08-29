Стали известны пары 1/16 финала Кубка России

Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России Во вторник в Москве пройдет жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии выступление в турнире начинают клубы РФПЛ, которые поделены на четыре четверки (в зависимости от места, занятого по итогам чемпионата в прошлом сезоне). Для каждой из этих четверок уже известен круг возможных соперников.