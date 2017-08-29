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Стали известны пары 1/16 финала Кубка России

Источник:  РФПЛКомментарии

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России, по итогам которой стали известны пары, которые поборятся за выход в следующий этап.

Матчи запланированы на 20-21 сентября.

«Авангард» (Курск) – ЦСКА (Москва)
«Волгарь» (Астрахань) – «Ростов»
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва)
«Кубань» (Краснодар) – «Спартак» (Москва)
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Уфа»
«Енисей» (Красноярск) – «Ахмат» (Грозный)
«Оренбург» – «Рубин» (Казань)
«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург)
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Арарат» (Москва) – «СКА-Хабаровск»
«Тамбов» – «Арсенал» (Тула)
«Факел» (Воронеж) – «Амкар» (Пермь)
«Томь» (Томск) – «Краснодар»
«Тюмень» – «Тосно»

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