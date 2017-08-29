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Тренер сборной России: Мустафина хочет возобновить карьеру

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о возвращении Алии Мустафиной в профессиональный спорт. Напомним, в июне двукратная олимпийская чемпионка родила дочку.

«Алия 3 сентября приезжает на сбор на «Озеро Круглое». Она хочет именно возобновить карьеру. Она хочет тренироваться с прицелом на следующий год. Знаем ее характер, у нее сейчас большое желание тренироваться, у нее хорошее состояние, так что все нормально. Ее ближайшим международным стартом может стать чемпионат Европы (в августе 2018 года), а, может, мы ее попробуем на турнире в Италии весной. Все будет зависеть от ее состояния», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

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