Тренер сборной России: Мустафина хочет возобновить карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о возвращении Алии Мустафиной в профессиональный спорт. Напомним, в июне двукратная олимпийская чемпионка родила дочку.

«Алия 3 сентября приезжает на сбор на «Озеро Круглое». Она хочет именно возобновить карьеру. Она хочет тренироваться с прицелом на следующий год. Знаем ее характер, у нее сейчас большое желание тренироваться, у нее хорошее состояние, так что все нормально. Ее ближайшим международным стартом может стать чемпионат Европы (в августе 2018 года), а, может, мы ее попробуем на турнире в Италии весной. Все будет зависеть от ее состояния», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».