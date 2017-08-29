Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Зениту» не хватает квалифицированных футболистов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватает качественных футболистов.

«Если такие результаты, то получается, что качественных игроков «Зениту» не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь.

Вот и «Зениту» не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Матч

Зенит - Ростов - 0:0

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)

Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов

Предупреждения:

Полоз, 78 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Зениту» для полного комплекта осталось купить только еще одного центрального защитника. Похоже, выбрали Аймена Абденнура.Лунев, несмотря на травму, приступил к тренировкам в сборной РоссииВратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принял участие в сегодняшней тренировке национальной команды.Алексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛАлексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛНа сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 8-го тура РФПЛ.Александр Самедов: Каррера – открытый человек и очень сильный мотиваторПолузащитник «Спартака» Александр Самедов верит в то, что команде по силам преодолеть полосу неудач на старте чемпионата России.Лунев присоединился к сборной России (фото)Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России и будет готовиться к матчу с московским «Динамо».
Футбол
Алексей Миранчук стал автором лучшего гола 8-го тура РФПЛ
Теннис
Виктор Янчук: Шарапова может пробиться в полуфинал US Open
Футбол
Александр Самедов: Не буду скрывать, что матч с «Локомотивом» был для меня особенным
Теннис
Мария Шарапова: Я выигрываю не просто для себя, а для каждого, кто стоит за моей спиной
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости