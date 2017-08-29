Александр Бубнов: «Зениту» не хватает квалифицированных футболистов
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватает качественных футболистов.
«Если такие результаты, то получается, что качественных игроков «Зениту» не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь.
Вот и «Зениту» не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков», - цитирует Бубнова «Спорт FM».
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция