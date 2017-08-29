Александр Бубнов: «Зениту» не хватает квалифицированных футболистов

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватает качественных футболистов.

«Если такие результаты, то получается, что качественных игроков «Зениту» не хватает. Не хватает равноценных игроков на два состава, когда начинаешь играть через два дня на третий. Против «Ростова» ротированный состав не поставишь.

Вот и «Зениту» не хватило физических сил, командной скорости, и пошла потеря очков», - цитирует Бубнова «Спорт FM».