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«Рейнджерс» отказались от варианта с подписанием Зарипова по настоянию главного тренера

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет подписывать контракт с российским нападающим Данисом Зариповым.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, в клубе готовы были заключить соглашение с Зариповым, но в последний момент от этого варианта отказался главный тренер команды Ален Виньо. Он посчитал, что у нападающего могут возникнуть сложности с адаптацией в Северной Америке.

Накануне НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию, наложенную ИИХФ (за применение запрещенного препарата).

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Рейнджерс» и клуб-новичок «Вегас Голден Найтс».

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