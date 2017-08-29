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Александр Медведев: Решение НХЛ разрешает Зарипову играть, это самое главное

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение НХЛ разрешить Данису Зарипову выступать в лиге.

«Такое решение НХЛ открывает Зарипову возможность играть, что самое главное. И я рад его словам, что такое решение НХЛ не отменяет того, что он будет оспаривать решение в CAS. У нас достаточно примеров, когда игроки старше Даниса успешно выступали в НХЛ. И это не только Яромир Ягр. Я хочу пожелать Зарипову успехов. Зарипов – это очень сильный мастер, и я уверен, что у него есть очень хорошие шансы заиграть в НХЛ», – цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, 25 июля Зарипов сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован на два года.

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