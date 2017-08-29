Евгений Плющенко: Мне стыдно за коллег. Вместо того, чтобы поддержать Сотникову, на нее все накинулись
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову.
«Аделиночка, я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил, и всем было смешно, но мы с Мишиным завоевали четыре олимпийские медали на четырех последних Олимпиадах для России!
Пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты — великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка!
Вместо того, чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы как никто другие должны знать, что такое для спортсмена травма, серьезная травма.
Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верим в твое возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек», - написал Плющенко на своей странице в сети Instagram.
Аделиночка, я в свои 34 прошёл 15 операций,мой тренер в меня верил когда никто в меня не верил и всем было смешно,но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 Олимпийские медали в 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы !И пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни и многие коллеги ,которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя сейчас дают весьма странные комментарии.Ты-Великая спортсменка! Напомню всем!Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская Чемпионка!Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа ,которой итак нелегко,Вы накинулись на девчонку !Аделиночка,я знаю как это сложно,сам проходил это!Мне стыдно за моих коллег,откровенно стыдно!Товарищи тренеры,она же член сборной Российской команды, а не вражеской!Вы как никто другие должны знать что такое для спортсмена травма ,серьёзная травма ! Дорогая и любимая девочка ,я и все твои поклонники верят в твоё возвращение,иногда у нас есть огромное желание,но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше ,Аделька, если будут силы и здоровье,а я всегда тебя поддержу,как твой :друг,спортсмен,тренер и просто человек!Обнял 💪🏻💪🏻💪🏻
Напомним, ранее стало известно, что Сотникова, в последнее время тренировавшаяся под руководством Плющенко, пропустит соревновательный сезон-2017/18 и Олимпиаду в Пхенчхане из-за травмы.