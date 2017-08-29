Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Алдонин: ЦСКА будет бороться за второе место в группе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о шансах армейцев и московского «Спартака» в Лиге чемпионов. 

«»Севилья» и «Ливерпуль» - это серьезные команды, и «Спартаку», безусловно, будет с ними непросто. Не знаю, кто из любителей футбола может назвать эту группу простой. Может быть, в соперниках у красно-белых не топ-клубы, но «Ливерпуль» - это клуб большой английской четвеки, а «Севилья» выигрывала трижды подряд Лигу Европы и априори не может быть слабой. 

То, что с этими командами можно бороться за выход из группы, - это безусловно, но просто в такой группе быть не может. Начинать с матча в Мариборе - это приемлемый вариант, а дальше будет сложно с хорошо выглядящим «Ливерпулем». 

У ЦСКА во многом похожая группа. «Базель», может быть, посерьзнее, чем «Марибор», хотя за словенцами я не следил. Швейцарцы успели потрепать нервы грандам, и это лучшая команда страны. 

Силу «Базеля» мы знаем. Что уж говорить о «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике». Португальская команда постоянно поставляет футболистов всей Европе, а «МЮ» - это топ-клуб априори, тем более с ним работает Моуринью, включившийся в борьбу за чемпионство в Англии. 

Думаю, манкунианцы выглядят фаворитами в группе, а с «Бенфикой» и «Базелем» ЦСКА будет бороться за второе место. Выход в Лигу Европы - это задача-минимум», - заявил Алдонин в эфире «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Селихов: «Спартаку» попались хорошие соперники, со всеми можно игратьВратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов прокомментировал жребий Кубка России и Лиги чемпионов для своего клуба.Гол Манджукича в ворота «Реала» признан лучшим в прошлом сезоне (видео)Как сообщает пресс-служба УЕФА, форвард сборной Хорватии Марио Манджукич признан автором лучшего гола по итогам минувшего сезона.Денис Глушаков: Иногда с футбола нужно переключиться на что-нибудь другоеПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к хоккею.Квинси Промес: Сейчас в «Спартаке» непростой период. Не понимаю, почему так начали сезонПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес – о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне. На данный момент команда Массимо Карреры занимает 9-е место в таблице.«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Карпин сказал, я могу помочь». Этот новичок сделает состав «Зенита» чемпионским«Зениту» для полного комплекта осталось купить только еще одного центрального защитника. Похоже, выбрали Аймена Абденнура.
Футбол
Василий Уткин: Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием
Футбол
Нету прошел медосмотр в «Фенербахче» (фото)
Хоккей
Александр Гуськов: Зарипов в НХЛ не провалится
Хоккей
«Филадельфия» выведет из обращения номер Эрика Линдроса (видео)
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Алдонин
Евгений Алдонинвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости