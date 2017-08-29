Евгений Алдонин: ЦСКА будет бороться за второе место в группе

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о шансах армейцев и московского «Спартака» в Лиге чемпионов.



«»Севилья» и «Ливерпуль» - это серьезные команды, и «Спартаку», безусловно, будет с ними непросто. Не знаю, кто из любителей футбола может назвать эту группу простой. Может быть, в соперниках у красно-белых не топ-клубы, но «Ливерпуль» - это клуб большой английской четвеки, а «Севилья» выигрывала трижды подряд Лигу Европы и априори не может быть слабой.



То, что с этими командами можно бороться за выход из группы, - это безусловно, но просто в такой группе быть не может. Начинать с матча в Мариборе - это приемлемый вариант, а дальше будет сложно с хорошо выглядящим «Ливерпулем».



У ЦСКА во многом похожая группа. «Базель», может быть, посерьзнее, чем «Марибор», хотя за словенцами я не следил. Швейцарцы успели потрепать нервы грандам, и это лучшая команда страны.



Силу «Базеля» мы знаем. Что уж говорить о «Манчестер Юнайтед» и «Бенфике». Португальская команда постоянно поставляет футболистов всей Европе, а «МЮ» - это топ-клуб априори, тем более с ним работает Моуринью, включившийся в борьбу за чемпионство в Англии.



Думаю, манкунианцы выглядят фаворитами в группе, а с «Бенфикой» и «Базелем» ЦСКА будет бороться за второе место. Выход в Лигу Европы - это задача-минимум», - заявил Алдонин в эфире «Матч ТВ».