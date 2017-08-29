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Спортивный директор «Динамо СПб»: Понятно, что «Зенит» будет играть не основой. В этом у нас есть шанс

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Кубка России.

- Для нас интересно сыграть с такой командой, как «Зенит». Мы могли получить любого соперника, они все для нас очень хорошие и сильные. Честно говоря, меньше всего хотелось играть с «Краснодаром», потому что они не попали в еврокубки, и у них ротация была бы не такой сильной. У «Зенита» за 21 день 7 игр. Понятно, что они будут играть неосновным составом. Для нас в этом есть какой-то шанс. 

- Плотный календарь «Зенита» увеличивает шансы на проход в следующий раунд?
- Скажем так - на то, чтобы сыграть достойно, - сказал Орлов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России петербургское «Динамо» примет на своем поле «Зенит». Все пары можно узнать здесь.

Матч пройдет 20 или 21 сентября. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». 

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