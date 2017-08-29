«Манчестер Сити» готов отдать за Санчеса 70 млн евро и Рахима Стерлинга

Руководство «Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.

Как сообщает Mirror, «горожане» предлагают лондонскому «Арсеналу» 70 млн евро, а также хавбека сборной Англии Рахима Стерлинга.

Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер выразил уверенность, что его игрок останется в команде. Французский специалист отметил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Согласно СМИ, форвард раздумывает над сменой клубной прописки, поэтому не торопится ставить подпись под новым соглашением. По другой информации, Санчес летал в Париж, где обсуждал возможность перехода в «ПСЖ».

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