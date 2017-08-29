Спортивный директор «Динамо СПб»: С «Зенитом» точно сыграем на «Петровском», но на какой из арен - сказать не могу
Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита».
– В группе «Динамо» в соцсетях написано, что матч пройдет на «Петровском».
– Малая арена точно будет свободна, а по большой сейчас будем обсуждать с руководством и принимать решение. Точно матч пройдет на «Петровском», но на какой из арен – сказать не могу.
– Уверены, что на Малой арене дадут провести матч?
– Вообще по регламенту можно.
– В 2010-м команды проводили кубковый матч на большой арене.
– Мы планируем играть на большой арене, но пока не могу ответить на 100 процентов утвердительно.
– Возможно было бы сыграть такой матч на стадионе «Санкт-Петербург»?
– Гипотетически да. Для этого мы должны арендовать арену.
– «Динамо» могло бы потянуть аренду?
– Тут надо садиться и считать. Если бы мы были уверены, что придет 50 тысяч зрителей – тогда почему бы и нет? Но сейчас основной вариант – «Петровский», - сказал Орлов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России петербургское «Динамо» примет на своем поле «Зенит». Все пары можно узнать здесь.
Матч пройдет 20 или 21 сентября. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».