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«Филадельфия» выведет из обращения номер Эрика Линдроса (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» навечно закрепит игровой номер «88» за канадским центрфорвардом Эриком Линдросом.

18 января во время специальной церемонии стяг с номером Линдроса будет поднят под своды домашней арены «Летчиков».

В 1991 году Эрик был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом «Квебек Нордикс». Однако затем в результате громкого обмена перешел в «Филадельфию».

За «Летчиков» Линдрос выступал в 1992 - 2000 годах. В 1995 г. он получил приз «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата.

В составе сборной Канады нападающий стал олимпийским чемпионом на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002).

В 2007 году Эрик Линдрос объявил о завершении спортивной карьеры после серии сотрясений мозга. В 760 проведенных матчах регулярных первенств НХЛ он набрал 865 очков.

Отметим, что в «Филадельфии» уже выведены из обращения номера «1» (Берни Парент), «2» (Марк Хоу), «4» (Барри Эшби), «7» (Билл Барбер) и «16» (Бобби Кларк). Неофициально выведенным из обращения также считается номер «31» под которым играл шведский голкипер Пелле Линдберг. Он погиб в автокатастрофе в ноябре 1985-го. Ему было 26 лет.


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