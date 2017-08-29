Доменико Кришито: Игроки «Зенита» соскучились по титулу чемпиона России

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от старта команды в новом сезоне.

– Перед «Зенитом» в чемпионате России стоит одна задача – победа. Это бессмысленно отрицать. Но для итоговой победы придется еще немало потрудиться, нам нельзя успокаиваться. Да, после восьми туров мы идем на первом месте, но основная борьба еще впереди, тем более что мы всего в одном очке от второго места, это ведь не отрыв!

– Чем вы объясните столь уверенный старт «Зенита» под руководством нового тренера?

– Уже на предсезонных сборах наш президент справедливо объявил всем, что в этом сезоне у нас не может быть никакого алиби: только первое место в чемпионате России! С Роберто Манчини, который выигрывал разные титулы везде, где работал, других задач и быть не может. После золотых медалей в Италии и в Англии он настроен взять золото и в России. И мы, его игроки, тоже настроены именно на это! Мы соскучились по титулу.

– Кто, на ваш взгляд, ваш главный конкурент в борьбе за итоговое первое место?

– Мы сами (смеется). А если серьезно, то нельзя не отметить «Локомотив», который явно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Думаю, опасен «Краснодар», особенно после вылета из Лиги Европы, ведь теперь он может полностью сосредоточиться на чемпионате. А вообще сколько лет я играю в России, один из главных претендентов на титул – это всегда ЦСКА. И этот сезон не исключение, даже несмотря на определенные проблемы этой команды. У ЦСКА очень опытный и сыгранный состав, а также грамотный тренер. С этой командой никогда нельзя расслабляться, - приводит слова Кришито «Матч ТВ».

Напомним, летом 2017 года Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита», сменив на этом посту Мирчу Луческу.

После восьми туров РФПЛ петербуржцы занимают первое место, имея в активе 20 очков, и пока не потерпели ни одного поражения. У идущего на второй строчке «Локомотива» на одно очко меньше.

Также «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы, где встретится с норвежским «Русенборгом», испанским «Сосьедадом» и македонским «Вардаром».

Легенда Испании, клуб русского и «голые» фото. Главное о группе «Зенита» в ЛЕ