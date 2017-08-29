Блез Матюиди: Самое трудное было расстаться с партнерами, которые тебя так ценили и как игрока, и как человека

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди, перешедший летом в «Ювентус», сообщил, что никто в «ПСЖ» не хотел, чтобы он уходил из команды.

«Тренер (Унаи Эмери – прим. ред.) всегда хотел, чтобы я остался. Во всяком случае, это он говорил мне лично, – сказал в интервью газете L’Equipe Матюиди. – Ребята же, признаюсь, с ними было много разговоров и даже споров на этот счет – и с ветеранами, и с новичками. Никто не хотел, чтобы я уходил. Но для себя я уже все решил. Вот это и было самое трудное – расстаться с партнерами, которые тебя так ценили и как игрока, и как человека. Но я счастлив, что оказался в «Ювентусе». Я ведь перешел не в какую-нибудь пятнадцатую команду серии А. Это как никак финалист лиги чемпионов, чемпион Италии!»