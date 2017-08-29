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Александр Гуськов: Зарипов в НХЛ не провалится

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт Александр Гуськов оценил шансы Даниса Зарипова закрепиться в НХЛ.

– Потянет ли Зарипов в НХЛ? Думаю, да. На маленьких площадках, с его высочайшим исполнительским мастерством, голевым чутьем. И, конечно, при должной физической подготовке. Вряд ли клубы, которые в нем заинтересованы, будут использовать его в сдерживающих звеньях. Зарипов – нападающий первой или второй пятерки, бригад большинства. Он не спринтер. Может долго вкатываться в сезон. Он скорее стайер. Что лишний раз доказал прошлый чемпионат КХЛ, в котором Зарипов блистал именно в плей-офф. К тому же сезон в НХЛ стартует не августе, а в октябре, – сказал Гуськов «Советскому спорту».

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