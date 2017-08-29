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Александр Гуськов: Марков очень полезен, хотя не все у него получается

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт Александр Гуськов оценил возвращение защитника-ветерана Андрея Маркова в Россию.

– Сразу видно, что Марков – знатный мастер. По чтению игры, культуре паса, принятию решений. Конечно, ему пока трудно. Крайне непросто после долгих лет за океаном перестроиться на больших европейских площадках. Отсюда и некоторые шероховатости при исполнении Андреем оборонительных обязанностей. Но в чужой зоне он бесподобен. Его передачи через несколько клюшек вызывают восхищение. В «Ак Барсе» много молодежи, и она равняется на Маркова. Его мастер-классы бесценны. К тому же Казань на старте побеждает. А когда команда выигрывает, об ошибках вспоминают в последнюю очередь, – сказал Гуськов «Советскому спорту».

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