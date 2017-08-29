Нету прошел медосмотр в «Фенербахче» (фото)

Спортивный директор «Динамо СПб»: С «Зенитом» точно сыграем на «Петровском», но на какой из арен - сказать не могу

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита».