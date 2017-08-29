Нету прошел медосмотр в «Фенербахче» (фото)
Источник: ФК «Фенербахче»Комментарии
Защитник «Зенита» Луиш Нету прошел медосмотр в Турции.
Португалец ранее объявил о начале переговоров с «Фенербахче».
Фото: ФК «Фенербахче»
Напомним, Нету играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах 29-летний португалец провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.
Ранее в «Фенербахче» перешел другой игрок «Зенита» - бразилец Жулиано.
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