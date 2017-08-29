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Нету прошел медосмотр в «Фенербахче» (фото)

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету прошел медосмотр в Турции.

Португалец ранее объявил о начале переговоров с «Фенербахче».

Фото: ФК «Фенербахче»

Напомним, Нету играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах 29-летний португалец провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.  

Ранее в «Фенербахче» перешел другой игрок «Зенита» - бразилец Жулиано.

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