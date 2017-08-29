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Василий Уткин: Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный телекомментатор Василий Уткин раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского.

«Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием», – написал Уткин в своем твиттере.

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