Василий Уткин: Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Спортивный телекомментатор Василий Уткин раскритиковал главу
департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея
Будогосского.
«Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием», – написал Уткин в своем твиттере.
Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием.— Василий Уткин (@radioutkin) 28 августа 2017 г.
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