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«Суонси» может арендовать или купить у «Баварии» Ренату Саншеша

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. 

Валлийский клуб хотел бы получить все права на футболиста, однако для «Баварии» предпочтительным вариантом является аренда игрока.

Напомним, Ренату Саншеш перешел в мюнхенский гранд из «Бенфики» летом 2016 года, но не смог пробиться в основной состав «красных».

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может перейти в «Милан» или «Ювентус». 

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