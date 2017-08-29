«Суонси» может арендовать или купить у «Баварии» Ренату Саншеша

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

Валлийский клуб хотел бы получить все права на футболиста, однако для «Баварии» предпочтительным вариантом является аренда игрока.

Напомним, Ренату Саншеш перешел в мюнхенский гранд из «Бенфики» летом 2016 года, но не смог пробиться в основной состав «красных».

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может перейти в «Милан» или «Ювентус».

