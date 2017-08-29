Александр Гуськов: Григоренко поможет «Магнитке» в большинстве

Эксперт Александр Гуськов поделился мнением о новичке «Металлурга» Игоре Григоренко.

– Никто не ставит под сомнение мастерство Григоренко. Он давно всё всем доказал. Вспомним, как продуктивно Игорь играл в ЦСКА в связке с Александром Радуловым. После обмена Григоренко в Уфу атака армейцев поблекла, особенно большинство. Понятно, что его взяли под первое звено. Если Игорь решил проблемы со здоровьем, он «Магнитке» поможет команде, которая перестраивается на ходу. А уж в том, что Григоренко усилит бригаду большинства с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем, у меня нет сомнений, – сказал Гуськов «Советскому спорту».