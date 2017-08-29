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«Томь» арендовала защитника «Зенита»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи».

Как сообщает твиттер томского клуба, арендное соглашение с Зуйковым рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Зуйков провел в составе «Зенита-2» пять матчей.

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