«Томь» арендовала защитника «Зенита»
Источник: ФК «Томь»Комментарии
Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи».
Как сообщает твиттер томского клуба, арендное соглашение с Зуйковым рассчитано до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Зуйков провел в составе «Зенита-2» пять матчей.
Состав "Томи" пополнил защитник "Зенита-2" Сергей Зуйков. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. pic.twitter.com/84o2wnAZBG— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) 29 августа 2017 г.
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