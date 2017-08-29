Юрий Семин: «Локомотиву» попался самый сильный соперник – лидер ФНЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Напомним, столичный клуб проведет гостевой матч против «Крыльев Советов».

«Нам попался самый сильный соперник – лидер ФНЛ. «Крылья Советов» сейчас очень хорошо играют. С другой стороны – в Самаре всегда хорошая футбольная атмосфера, качественное натуральное поле, поэтому все будет нормально.

За Кубок России все команды всегда сражаются с особым желанием. Мы ожидаем сложную игру с «Крыльями», но еще есть время для подготовки.

Что касается задач на турнир, то мы двигаемся от матча к матчу. Самая важная игра – предстоящая с «Ахматом» в чемпионате России. Дальше мы уже будем думать и исходить из своих возможностей, посмотрим, в каком состоянии игроки, есть ли травмированные и нужна ли ротация. Сейчас сложно предугадать наперед, ведь впереди много игр», – цитирует специалиста «Чемпионат».