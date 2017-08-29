Карасев обслужит матч квалификации ЧМ-2018 Чехия – Германия

Российский рефери Сергей Карасев назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Чехии и Германии.

Его помощниками Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвертым арбитром назначен Сергей Иванов. Эта игра состоится 1 сентября.

Отметим также, что на матче сборных Албании и Лихтенштейна будет работать бригада Сергея Лапочкина, помогать ему будут Алексей Лебедев и Алексей Лунев, Михаил Вилков назначен четвертым судьей.

А игру сборных Израиля и Македонии обслужит Алексей Еськов, его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертым рефери назначен Алексей Матюнин. Оба матча состоятся 2 сентября.