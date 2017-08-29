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Александр Гуськов: В ЦСКА нет лидеров, ближе всех к этой роли Капризов

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт Александр Гуськов поделился мнение о перестройке в ЦСКА.

– ЦСКА перестраивается. Об этом заявил и президент клуба Игорь Есмантович, и новый главный тренер Игорь Никитин. Но пока особых изменений в игре армейцев я не увидел. Более того, команда, уйдя от старого агрессивного стиля, к новому, комбинационному, не пришла. Когда в распоряжении тренера шесть пятерок – хорошо. Но когда все они примерно равны, - не очень. В команде должны быть лидеры. В ЦСКА их пока не видно. А уже такого, как Александр Радулов нет и в помине. Ближе всех к этой роли, на мой взгляд, Кирилл Капризов. Матч за Кубок Открытия он провел ярко. Забил в Ярославле. И пока при постоянной ротации сохраняет место в составе, – сказал Гуськов «Советскому спорту».

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