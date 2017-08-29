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Денис Глушаков: Иногда с футбола нужно переключиться на что-нибудь другое

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к хоккею.

«Не сказал бы, что я фанат хоккея, но иногда бываю на матчах. Последний раз, правда, был на играх сборной России на чемпионате мира, который проходил в Москве в 2016-м: ходил на игру с Германием и с кем-то еще, сейчас уже и не вспомню. Наверное, в первую очередь, дело в том, что на это у меня не так много времени: игры, тренировки… Да и минувший чемпионат был очень насыщенным, так что, увы, было не до хоккея. Но признаюсь, бывали моменты, когда хотелось и с футбола переключиться на что-то другое. Я вообще люблю спорт — самый разный.

Кто из футболистов «Спартака» главный хоккейный фанат? Наверное, Саша Самедов. Андрей Ещенко – он вообще постоянно рубится с тренером в хоккей на консоли. Постоянно какие-то крики стоят на базе. Так что они — настоящие фанаты», — цитирует Глушакова официальный сайт «Спартака».

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