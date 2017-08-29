Александр Григорян: Рад сыграть против «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России.

«Рад, что выпала возможность сыграть со «СКА-Хабаровск», против команды, которую я строил. Кстати, там до сих пор работают два моих бывших помощника. Но это все лирика. Сейчас мои мысли связаны исключительно с предстоящим матчем в Липецке.

Полностью сконцентрирован на этой игре. Будет непросто, соперники в ПФЛ играют с нами с утроенной мотивацией и энергией. Все желают доказать, что они тоже умеют играть в футбол на высоком уровне. О «СКА-Хабаровске» подумаем, когда придет время. В любом случае шансы на выход в следующий раунд у нашей команды есть», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».