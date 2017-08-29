Виталий Шашков: Довольны тем, что к нам приедет действующий обладатель Кубка России

Самарские «Крылья Советов» рады встрече с действующим обладателем Кубка России по футболу московским «Локомотивом» на стадии 1/16 финала турнира.

- Довольны тем, что к нам приедет обладатель Кубка. Хотелось бы на первый раз кого-нибудь полегче, но команда будет готовиться и отдаваться полностью.

Шансы? Это футбол, тем более кубковые игры всегда непредсказуемые. Рады тому, что к нам приедет сильный клуб, который сейчас идет в лидерах, - заявил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка России-2016/17, благодаря чему пробился в Лигу Европы.

«Крылья Советов» лидируют в первенстве ФНЛ, набрав 25 очков в 10 матчах.

